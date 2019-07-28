وادي الدواسر 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر اليوم, حملة "لا تقولوا بكرة" التي تُعنى بحث أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1440 / 1441 هـ ومساعدتهم على التسجيل المبكر، وتوعيتهم بأهمية نظام "نور" بصفته نظامًا تعليميًا يشمل جميع الخدمات المقدمة للطالب والطالبة في المدرسة.وأكّد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري خلال إطلاقه المبادرة أن هذه الحملة تُركز على تقديم خدمات لأولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم أثناء إجراءات التسجيل ، كما تهدف إلى فتح قنوات تواصل جديدة و ميسرة مع المجتمع لتشجيع الأسر على المسارعة بتسجيل أبنائهم المستجدين إلكترونيا في الفترة الزمنية المعتمدة من وزارة التعليم.وأشار إلى أن المبادرة ستشهد حملة لتنفيذها من خلال عدة قنوات أهمها ( أقسام القبول والتقويم للبنين والبنات بإدارة التعليم بالمحافظة ومكتب التعليم بالسليل، وأنديةمدارس الحي ) البالغ عددها خمسة أندية للبنين وأربعة للبنات في محافظتي وادي الدواسر والسليل، كما سيتم التعاون مع المولات والمحال التجارية الكبرى لوضع منافذ للتسجيل المباشر.وأفاد مدير التعليم إلى أنه من خلال هذه الحملة سيتم ترجمة مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في تسجيل قبول الأبناء، وكذلك العناية بتقديم الخدمات وتقديم الاستشارات التربوية والأسرية لاختصار المشقة والتيسير في عملية التسجيل، ونشر الثقافة المعلوماتية لنظام " نور"، والإسهام في تطوير عملية التسجيل التقليدية التي كانت تتم في المدارس أو الاعتماد على المنافذ التجارية ونقلها إلى الطريقة الحديثة من خلال النظام عبر موقع تابع لوزارة التعليم على الإنترنت وكذلك المحافظة على سرية المعلومات وضمان التسجيل الذاتي من قبل ولي الأمر نفسه.// انتهى //19:43ت م0185