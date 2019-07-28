غوانغجو 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسحقق الألماني فلوريان فلبروك اليوم ذهبية سباق 1500 م حرة ضمن اليوم الأخير من منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، متفوقا على البطل الإيطالي غريغوريو بالترينييري .وفشل السباح الأميركي كايليب دريسل في نيل الذهبية السابعة، بحلول منتخب بلاده ثانيا خلف بريطانيا في التتابع 4*100 م متنوعة ، وتمكن بطل أوروبا الألماني من التفوق بزمن 14:36,54 دقيقة، متقدما على الأوكراني ميخايلو رومانتشوك (14:37,63 د)، والإيطالي بالترينييري الذي اكتفى بالحلول ثالثا بزمن 14:38,75 د.// انتهى //20:24ت م0188