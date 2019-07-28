رياضي / مونديال السباحة 2019: ذهبية 1500 م للألماني لفلبروك
الأحد 1440/11/25 هـ الموافق 2019/07/28 م واس
غوانغجو 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
حقق الألماني فلوريان فلبروك اليوم ذهبية سباق 1500 م حرة ضمن اليوم الأخير من منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، متفوقا على البطل الإيطالي غريغوريو بالترينييري .
وفشل السباح الأميركي كايليب دريسل في نيل الذهبية السابعة، بحلول منتخب بلاده ثانيا خلف بريطانيا في التتابع 4*100 م متنوعة ، وتمكن بطل أوروبا الألماني من التفوق بزمن 14:36,54 دقيقة، متقدما على الأوكراني ميخايلو رومانتشوك (14:37,63 د)، والإيطالي بالترينييري الذي اكتفى بالحلول ثالثا بزمن 14:38,75 د.
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20:24ت م
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