الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسنفّذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مدى الأسبوعين الماضيين مجموعة من البرامج التدريبية والدورات المجانية للمواطنين والمواطنات في محافظة الطائف تزامناً مع "موسم الطائف"، الذي ينطلق الخميس المقبل في أربعة مواقع سياحية تحتضن تنفيذ أكثر من 70 فعالية متنوعة .وتضمّنت البرامج التدريبية المنفذة مجموعة من المحاور شملت : الأمن والسلامة في القطاع السياحي، تنمية مهارات التعامل مع السائح، تطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية، المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي، تطوير قدرات ومهارات بائعات المنتجات السياحية،دور المرشد والمنظم في إثراء التجربة السياحية،برنامجًا للتعريف بمفهوم الجودة وأهميته في الخدمات السياحية .ويهدف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" من خلال إقامة هذه البرامج والدورات المجانية إلى التعريف بمستقبل السياحة في المملكة، وتسليط الضوء على أهم المشروعات السياحية الحكومية والخاصة في إطار إدراك هيئة السياحة والتراث الوطني التحديات الكبيرة التي تواجه عمل المواطنين والمواطنات في قطاع السياحة والضيافة، ومن أبرزها قلة الوعي بالفرص المهنية المتاحة في مجال السياحة والضيافة، الأمر الذي دعا إلى العمل على تنفيذ عدد من البرامج للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي ومجالاته، ومزايا العمل في القطاع السياحي، إضافة إلى سعي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للارتقاء بالخدمات السياحية المقدّمة والفعاليات والمهرجانات المنظمّة وتقييم التجربة السياحية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، وبمنهجية التأثير، وسهولة التنفيذ، وصولاً إلى إيجاد لغة مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بتضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبصورة تكاملية.// انتهى//20:32ت م0190