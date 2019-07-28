بيروت 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.75 في المئة، ليغلق عند مستوى 840.55 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعًا ليبلغ 114 ألفاً و78 سهمًا بقيمة 433 ألفًا و236 دولارًا، مقابل 50 ألفًا و119 سهمًا بقيمة 352 ألفًا و738 دولارًا الأسبوع السابق.وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 8.19 مليارات دولار، مقابل 8.25 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //21:00ت م0195