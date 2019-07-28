السيح 25 ذو القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو 2019م واسيقيم نادي الحي بثانوية الإمام البخاري بمدينة السيح غدًا برنامجًا تدريبيًا بعنوان " القدرة الذهنية وأثرها في اتخاذ القرارات"،وذلك بالتعاون مع ملتقى مدربي الخرج وينفذها المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي خالد الطمرة والمدرب الوطني نايف العبيد.ويأتي البرنامج الذي يقام في مقر النادي بحي الخزامى غربي السيح ضمن المناشط والبرامج المجتمعية التي ينظمها النادي خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //21:04ت م0196