السيح 25 ذو القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو 2019م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج بعد غد الثلاثاء محاضرتين تحت عنوان " الأمن .. أسبابه وثمراته " ، يلقيها الشيخ أحمد بن ماجد الحربي، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع الحسن بن علي بحي الخالدية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع عاصم بن ثابت بحي الخزامى.وتأتي المحاضرتان ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه المركز تحت عنوان " الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة " التي تقام فعالياته خلال إجازة الصيف في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.// انتهى //21:15ت م0199