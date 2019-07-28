عام / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود
الأحد 1440/11/25 هـ الموافق 2019/07/28 م واس
جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
21:22ت م
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