الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد الملازم سعود بن محمد الغامدي، الذي استشهد على الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن، خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر عزاء الشهيد بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله, مؤكداً أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع, لافتاً النظر إلى الشرف والكرامة التي نالها .وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم لسمو أمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته, سائلين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها .// انتهى //21:49ت م0201