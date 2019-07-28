جيزان25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غدًا، برنامجًا تدريبيًا بعنوان" الموارد البشرية " ، وذلك بمسرح الغرفة.ويتضمن البرنامج الذي يقدمه المدرب فواز شامي على مدى يومين ،إدارة الموارد البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأقسامها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية وضع هيكل تنظيمي وربطه برؤية وأهداف المنظومة وكيفية وضع الإجراءات والسياسات والأنظمة الإدارية التي تضمن نجاح عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.//انتهى//22:50ت م0204