مكة المكرمة في 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساختتم مهرجان حجر الثاني للتمور السياحي والترفيهي, فعالياته التي شهدت إقبالا تجاوز خمسين ألف زائر من أهالي المركز ومحافظة رابغ ومكة المكرمة, واستمر لمدة 15 يومًا, الذي أقامته جمعية البر الخيرية بحجر برعاية هيئة الترفيه بمشاركة إسمنت العربية ومركز حجر وبلدية حجر وشرطة حجر والدفاع المدني ومركز الرعاية الأولية، ومركز الهلال الأحمر ولجنة التنمية الاجتماعية ومجموعة بادر التطوعية .واشتمل المهرجان تنفيذ 30 فعالية متنوعة من قبل مؤسسة الدرة المتكاملة على المسرحين الداخلي والخارجي، تنوعت ما بين أمسيات شعرية، وإنشادية ومسابقات ترفيهية ومساجلات شعرية، فيما شهد مسرح الأسرة والطفل مسابقات رصدت لها جوائز نقدية وعينية عديدة، وكذلك فرق استعراضية وأخرى مسرحية وثقافية نالت استحسان الجميع.وساهمت بلدية حجر بجهود بارزة من خلال توفير أكثر من ٦٠٠ طن من المياه و ٥٠ حاوية نظافة ورفع ٢٥٠ طن مخلفات، علاوة على تنفيذ ركن البلدية والذي جذب العديد من الزوار تجاوزوا ( ٦) آلاف زائر، إضافة إلى توزيع ٢٠٠٠ شتلة وتقديم ١٢ هدية يومية في مسابقات الأسرة والطفل.وتضمن المهرجان إقامة ركن التراث الذي ضم ٧٠٠ قطعة أثرية نالت إعجاب الزوار وهواة التصوير، كما استفادة أكثر من 250 أسرة منتجة ومستفيدة في جمعية البر من خلال منافذ البيع وحراج التمور.// انتهى //23:14ت م0206