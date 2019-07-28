مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأعلن المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ مباشرة قوات أمن الحج جميع مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أدائهم لمناسك الحج منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين بإذن الله .وأوضح في تصريح صحفي أن أجهزة الأمن العام في مختلف المناطق تشارك خلال موسم الحج بتنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك بكل يسر وسهولة، حيث تقوم برصد ومتابعة حملات الحج الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة بادعاء حصولها على الرخص النظامية لاستصدار تصاريح الحج لهم ونقلهم وتوفير مواقع إقامتهم بالمشاعر المقدسة .وأفاد أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية ضبط (71) مكتبًا وهميًا للحج واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وجرى إعادة أكثر من (5099) شخصاً لا يحملون تصاريح بالحج، و( 264363) مقيمًا لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إعادة ( 109983) مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج .ودعا المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج المواطنين والمقيمين إلى التعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والتحقق من استصدار تصاريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي "أبشر" و "مقيم" ، كما أكد على قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم بحزم في جميع مناطق المملكة، وعلى الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتطبيق مقتضى أنظمة وتعليمات الحج بحق كل من يخالفها.//انتهى//23:34ت م0208