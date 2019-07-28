مسقط 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تعزية ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته, داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان.// انتهى //23:51ت م0210