القاهرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسفاز فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.أحرز هدف الأهلي اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة 59 ليضيف الأهلي نقاط المباراة الثلاث إلى رصيده الذي ارتفع إلى 80 نقطة تربع بها على جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.وكان فريق الأهلي قد حسم المنافسة على بطولة الدوري من الجولة الماضية بفوزه على فريق "المقاولون العرب" ليحصد اللقب للمرة 41 في تاريخه، دون انتظار نتيجة اليوم التي لم تؤثر على جدول الترتيب.//انتهى//23:56ت م0211