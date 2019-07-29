المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واسانطلقت اليوم بالمدينة المنورة تحت مظلة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة مبادرة ثقافية إماراتية سعودية مشتركة بين رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة وصالون فرح البستكي الثقافي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وأوضحت نائبة رئيسة الرواق ومشرفة المقهى الثقافي بالمدينة المنورة الفنانة التشكيلية ليلى محمد ناصر الأحمدي أن المبادرة تتضمن تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تم الاتفاق عليها من خلال توقيع رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة وصالون فرح البستكي الثقافي تهدف إلي تحقيق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الإستراتيجية الثقافية والفنية.وبينت أن المبادرة تسعى إلى نشر الوعي الثقافي والفني في المنطقة، وتطوير المواهب وإتاحة الفرصة لها في الظهور وذلك عن طريق إقامة المعارض والورش والأمسيات الثقافية ، وتعزيز التعاون الثقافي بين الإمارات والسعودية ، وتحقيق تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية، بحيث تكون خبرات كل طرف المعرفية والفنية متاحة للطرف الآخر ، وتتضمن المبادرة السماح لكل طرف استخدام المرافق الخاصة بالطرف الآخر بما يخدم النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية.من جهتها أكدت مديرة صالون فرح البستكي الثقافي بأبوظبي والفنانة التشكيلية الإماراتية فرح إبراهيم محمد أن المبادرة تتضمن تنظيم فعاليات مشتركة ، وتنظيم معارض فنية وتنظيم رحلات وبرامج فنية وثقافية والترويج لتراث وثقافة المدينة المنورة والترويج لتراث وثقافة الإمارات.يذكر أن رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة هو مؤسسة تطوعية بدأت منذ سنة 2012 ومنضوية تحت مظلة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وبدأ نشاط الرواق مع فعالية المدينة عاصمة الثقافة من خلال المسرحيات والورش التدريبية والمعارض التشكيلية والأمسيات الثقافية والشعرية .// انتهى //00:42ت م0217