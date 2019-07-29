عدن 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأقدمت ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر المليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهنّ بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.وبحسب الشهود فإن عناصر الميلشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.// انتهى//01:04ت م0219