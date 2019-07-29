الفجيرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .وعبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى - أيده الله - برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.// انتهى //01:07ت م0220