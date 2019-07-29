عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
الفجيرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى - أيده الله - برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
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