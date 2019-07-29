لاجوس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون أثناء مراسم تشييع جنازة شمال شرقي نيجيريا.وذكر المسؤول الحكومي المحلي محمد بولاما لهيئة التلفزيون النيجيرية اليوم أنه في البداية قُتل 21 شخصًا أثناء دفن جنازة في قرية بادو في ولاية بورنو أمس السبت، مضيفًا أنه عندما هرع آخرون إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ من يتعرضون للهجوم، لقي 44 شخصًا آخر حتفهم.وأشار إلى مقتل عشرة من المسلحين.// انتهى //01:25ت م0221