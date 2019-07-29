عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
أبوظبي 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
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