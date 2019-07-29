عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من الرئيس الجيبوتي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
جيبوتي 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
وعبر فخامته عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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