جيبوتي 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.وعبر فخامته عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.// انتهى //02:16ت م0224