بريدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأقامت عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، حملتين توعويتين بمحافظتي البدائع والرس، وذلك ضمن برنامج ليالي العمادة الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، بالتعاون مع كلية الطب بعنيزة، حيث أقيمت حملة محافظة البدائع يوم الأربعاء‪ 1440/11/21‬هـ وشهدت تقديم عدة خدمات طبية وتوعوية للزوار، كقياس ضغط الدم وقياس مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية متنوعة، والتوعية بالأمراض لكافة شرائح المجتمع.واستقبلت حملة محافظة البدائع قرابة ١٦٧ من الزوار، واستفاد من خدماتها ١٣٠ زائرًا ، منهم 29 حالة خاصة، و11 حالة ارتفاع بالسكر، و13 حالة ارتفاع بالضغط، و حالتا انخفاض بالضغط، و3 حالات انخفاض بالسكر.كما أقامت العمادة، يوم الخميس الماضي، حملة أخرى لقياس ضغط الدم وقياس السكر بالدم بمقر الواحة مول بمحافظة الرس، حيث قدمت الحملة استشارات طبية وقامت بالتوعية بالأمراض لكافة الزوار من أفراد المجتمع، واستقبلت الحملة ١٥٧ زائرًا ، واستفاد منها ١٢٥ شخصًا ، منهم 42 حالة خاصة، و10 حالات بارتفاع بالسكر، و7 حالات انخفاض بالسكر، إضافة إلى 12 حالة ارتفاع بضغط الدم، و13 حالة انخفاض بضغط الدم .//انتهى //03:30ت م0227