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الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى التعازي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
برقيتا عزاء لولي العهد
فهد بن سلطان يثني على جهود العاملين بالخطوط السعودية
جلوي بن مساعد يستعرض تقارير مشروعات أمانة نجران
أمير الشرقية يتابع استعدادات المنافذ لاستقبال الحجاج
فيصل بن خالد: القيادة مصرة على دعم الإسكان
تمديد مهرجان العسل الدولي الثاني عشر
أمير القصيم يشدد على التوعية بأمراض الكبد
أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية «بشر»
اليمنيون يثمّنون توجيه خادم الحرمين باستضافة 2000 حاج وحاجة
اجتماعات تنسيقية لتفعيل استراتيجية «الحج الأخضر»
مفتي مصر يشيد بجهود حكومة المملكة في تنظيم الحج
وصول 555,338 حاجاً للمدينة المنورة
هيئة الصحفيين تطلق المنتدى الإعلامي وجائزة الإعلام السعودي
رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي يثني على جهود التحالف الإسلامي العسكري
الرئاسة الفلسطينية تثمن الدعم السعودي لفلسطين والقدس الشريف
منظمة التحرير تطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي
الاحتلال يدمر مشروعاً سياحياً بالضفة الغربية
السودان يمدد وقف إطلاق النار مع متمردي الجنوب
جونسون: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة
23 قتيلاً في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا
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