الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى التعازي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيزبرقيتا عزاء لولي العهدفهد بن سلطان يثني على جهود العاملين بالخطوط السعوديةجلوي بن مساعد يستعرض تقارير مشروعات أمانة نجرانأمير الشرقية يتابع استعدادات المنافذ لاستقبال الحجاجفيصل بن خالد: القيادة مصرة على دعم الإسكانتمديد مهرجان العسل الدولي الثاني عشرأمير القصيم يشدد على التوعية بأمراض الكبدأمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية «بشر»اليمنيون يثمّنون توجيه خادم الحرمين باستضافة 2000 حاج وحاجةاجتماعات تنسيقية لتفعيل استراتيجية «الحج الأخضر»مفتي مصر يشيد بجهود حكومة المملكة في تنظيم الحجوصول 555,338 حاجاً للمدينة المنورةهيئة الصحفيين تطلق المنتدى الإعلامي وجائزة الإعلام السعوديرئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي يثني على جهود التحالف الإسلامي العسكريالرئاسة الفلسطينية تثمن الدعم السعودي لفلسطين والقدس الشريفمنظمة التحرير تطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيليالاحتلال يدمر مشروعاً سياحياً بالضفة الغربيةالسودان يمدد وقف إطلاق النار مع متمردي الجنوبجونسون: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة23 قتيلاً في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا// يتبع //06:02ت م0003