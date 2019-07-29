ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إصلاح وتهذيب ورعاية مهارات ) : لا يعامل الـسجين في المملـكة كمجرم لا بد أن تطبق بحقه أقسى العقوبات، بل يعامل كنزيل يحتاج إلى تأهيل ليعود بعد قضاء مدة محكوميته إلـى المجتمع كشخص طبيعي يساهم في بناء وطنه كأي مواطن آخر، وفي أكبر فعالية من نوعها بالمملكة عرضت من خلال برنامج «إدارة الوقت» برئاسة أمن الدولة منتجات وإبداعات من أشغال المسجونين عبروا من خلالـها بكل شفافية ووضوح عن طموحاتهم وعزمهم وإصرارهم على المشاركة الفاعلة في رؤية المملكة الطموح 2030 ، والبرنامج في حد ذاته يعد خطوة هامة وحيوية لتعزيز دور النزلاء في بناء برامجهم الـطموحة، ومن خلال أجنحة برنامج إدارة الـوقت في دورته الـثانية تتبين أهمية معاملـة أولـئك الأشخاص وغرس مبادئ الفضيلة والطموح في نفوسهم.وواصلت : وتحت سقف واحد جمع النزلاء مع أفراد أسرهم، تمت إقامة معرض الـفنون الـتشكيلـية والمشغولات الـيدوية وتم عرض أفلام وثائقية ومسرحيات وأمسيات شعرية وموسيقية كلها من إنتاج أولئك النزلاء في خطوة هامة تمكنوا من خلالـها من إبراز أدوارهم بما اكتسبوه من مهارات داخل الـسجون لـتنعكس كلـها علـى مستويات حيوية سوف تعود عليهم بمكاسب كبرى داخل السجون وخارجها، ومن تلك الأنشطة التي يزاولونها إصدارهم لصحيفة يقومون بكتابة موضوعاتها وأبوابها، وتلك بادرة طيبة تغرس في نفوسهم تنمية مهاراتهم الكتابية.وتابعت : وتعكس هذه الأنشطة المختلفة بما فيها أنشطة النزلاء بالمركز الإعلامي في السجن تطلعات النزلاء المستقبلية في خدمة مجتمعهم بعد خروجهم من الـسجون، وكما هو الاهتمام بالذكور من النزلاء فإن الاهتمام بالنزيلات أمر وارد، حيث تتعلم الـنزيلات فنون الخياطة ونحوها من الفنون، وثمة صناعات يدوية يمارسها النزلاء توضح بجلاء تفوقهم وإظهار قدراتهم المختلفة، فهم بارعون فيها وبارعون في مزاولة شتى الفنون كالفنون التشكيلية والـرسوم الاحترافية والتصاميم الإنشائية وغيرها من الأنشطة التي يزاولونها بكل مهارة.وختمت : وهذا يعني أن هـذه التجربة الـفريدة الـتي تمارس في سجون المملكة تعطي دلـيلا واضحا علـى أهمية تحويل تلـك الـسجون إلـى قلاع لـلإصلاح والـتهذيب ورعاية المهارات التي يتقنها النزلاء، وهذه خطوة حيوية وهامة ترسم الأمل في صدور أولـئك الـنزلاء وتمنحهم الحوافز لخدمة مجتمعهم بعد الخروج من الـسجون، ليتحولوا إلـى أعضاء ناشطين ونافعين لوطنهم وقادرين بإذن الله علـى خدمته والمساهمة الجادة في بنائه كغيرهم من أبناء هذا الوطن المعطاء، فالتجربة في حد ذاتها جديرة بالـثناء، وهي تترجم عناية الـقيادة الـرشيدة بأولـئك النزلاء والأخذ بأياديهم نحو صناعة مستقبلهم الأفضل.// يتبع //06:02ت م0004