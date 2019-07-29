وذكرت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( هذه دولة أم عصابة ) : من يتابع شرور نظام الحمدين ويتابع جرائمه لابد أن يصاب بالدهشة والفجيعة، فهذا النظام الشيطاني لم يقتصر ضرره ولم تتوقف شروره عند حدود الدول المقاطعة له، بل تجاوز ذلك بكثير، إلى محاولة الاختراق للكونغرس الأمريكي، وضرب سوق المال البريطاني، وتسميم الرياضة الأوروربية، وتمويل مليشيات الإرهاب في ليبيا وسورية والعراق واليمن، ومحاولات بث الفتنة بين فتح وحماس، وبناء تحالفات مع الإسرائيليين، والدعم اللامتناهي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وفتح المجال مع التشكيلات الداعشية، وبناء علاقة شريرة مع تركيا وإيران لخدمة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخيرا جاءت وبالأدلة جريمة الإرهاب الأخيرة في الصومال.وتابعت : هذه الجرائم الفادحة والمتعددة لايمكن أن تصدر من دولة تحترم المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، هذه جرائم لايمكن أن ترتكبها سوى عصابة مطلقة الشر، أو تنظيم إرهابي رافض للسلام والاستقرار وأمن العالم.// يتبع //06:02ت م0005