وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استزراع الكراهية ) : نتفق على أنّ عالمنا يصطخب بأحداث ووقائع سياسية بالغة الأهمية والتعقيد؛ ما يعني أن المشاركة السياسية للشعوب والأفراد جزء من هذا الحراك السياسي الذي كفل لهم الحق والقانون وكذلك حقوق الإنسان التي تعد المشاركة السياسية شكلاً من أشكال التعبير التي ينقل بها المواطن -أياً كانت دولته- صوته ويساهم في الدفع بقرارات بلاده لما يُعتَقد أنه يسير وفق مصالحها واستقرارها وكافلاً لسيادتها.وتابعت : نعم تبقى المشاركة لإخوتنا العرب في قضاياهم ومصائرهم حق طبيعي يعكس جوهر مواطنتهم، لكن اللافت أن هذا الحق وتلك الممارسة المفترضة شطّت عن مسارها الصحيح وأخذت تدخل في تفريعات مظلمة لا تخدم قضاياهم؛ بل بالعكس إنها تتّجه لمسارب خطيرة تضرّ بمصالح أوطانهم ودولهم، فالكثير من هذه الكائنات غير الواعية؛ تدفع بقضايا بلدانها نحو الهاوية عبر الاصطفاف مع الأشرار ممّن يبثّون القلاقل والفتن ويصدّرون الإرهاب ويسيئون للدول جميعها بما فيهم دولهم التي تقع تحت نير إما الاحتلال أو القلاقل والفوضى والحروب والدمار؛ في الوقت الذي كان يفترض بهذه الجموع أن تصطف لنصرة القضايا العادلة وتثبت أنها مسكونة بالعدل والتسامح ونبذ الظلم. لكن ما تحفل به مواقع التواصل والميديا على اختلاف منصّاتها ينذر بخطر كبير؛ فالنضح العدائي وحالة الاستشراس التي تصطبغ سلوكيات هؤلاء بالغة الحدّية والعداء والسفور الصارخ في الاستعداء واستزراع القبح والكراهية. ويزداد السُّخط حين تصدر مثل هذه السلوكيات الشاذة من أناس تقف المملكة العربية السعودية كأهم وأثقل الدول محورية في الذود عنها وعن أحقيتها في العودة لبلادها دونما أي تنازل أو تفريط في حقوق شعبها ومقدراته. فبالأمس القريب شهدنا مقاطع غنائية غاية في القبح والعدائية السافرة والاستفزاز وهي امتداد لإساءات بالغة ما زال يمعن أصحابها في الإساءة محرجين بذلك دولهم وقادتهم والشرفاء منهم.وواصلت : هذا السلوك العدواني التدميري الذي أبتلي به كثير من الإخوة العرب الذين يقابلون المعروف والإحسان بالجحود المقيت بحاجة لمراجعة أنفسهم؛ فالانحياز المهين والمعيب الذي يعكس نفعية مهينة لصاحبها لا يضر صاحب هذا المسلك المشين فقط بل إنه يمتد لقضية بلاده الكبرى؛ ما يعني أن وضع مصالح دولنا وقضايانا العادلة التي ننافح عنها من عقود طويلة لا يجب أن ترتهن لهذا السلوك المرضي الباثولوجي الذي يعكس اختلالاً كبيراً في التربية والسلوك وقبلها اضطراب علاقاتنا بالجوار الذي ينافح عنّا دون منّ أو أذى.وختمت : إن العربي أين ما كان يجب أن ينطلق في تصوّراته ومعتقداته من خلال قيم أصيلة ونبيلة تقوم على الإيثار والتضحية وتخليق الحياة الاجتماعية وأنسنة العلاقات البينذاتية// انتهى //06:02ت م0006