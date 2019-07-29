اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
طوكيو 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر119 نقطة أو ما يعادل 55ر0% ليصل إلى 20ر21538 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 79ر6 نقطة، أو43ر0%، ليصل إلى 73ر1564 نقطة.
// انتهى //
06:11ت م
0007