طوكيو 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر119 نقطة أو ما يعادل 55ر0% ليصل إلى 20ر21538 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 79ر6 نقطة، أو43ر0%، ليصل إلى 73ر1564 نقطة.// انتهى //06:11ت م0007