طرابلس 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لاستهداف المستشفى الميداني بجنوب العاصمة طرابلس، والذي راح ضحيته 3 أطباء وإصابة 6 آخرين، مؤكدا أنهم يرصدون ويوثقون هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي، داعيا المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياته.وأشارت إلى بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بالعاصمة التونسية مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تمر بها العاصمة طرابلس، كما تم خلال اللقاء مناقشة وقف العدوان والعودة إلى المسار السياسي ودعم الحكومة التونسية لهذا المسار.وتابعت تصاعد حدة القتال مجددا بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق بعد يوم من الهدوء، مشيرة إلى حدة المواجات فى محاور عين زارة ووادي الربيع والرملة وطريق المطار، استخدمت فيه كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة وقصف من سلاح الجوي من كلا الطرفين مما أدى الى سقوط المزيد من القتلى والجرحى .ونوهت إلى بيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أعداد الليبيين النازحين داخليا تجاوزت 268.600 نازح، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مشاريع وصفتها بسريعة التأثير لدعم النازحين داخليا والمجتمع المضيف .وكشفت صحف ليبيا أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //07:09ت م0008