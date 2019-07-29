عام / مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
كاليفورنيا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بإطلاق نار في مهرجان لعروض الأطعمة الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس.
وقال ممثل المجلس البلدي ديون براكو إن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار ، لكنها أشارت إلى ضلوع عدد من المسلحين ، لذلك ما تزال تواصل بحثها.
ويتضمن المهرجان موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.
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