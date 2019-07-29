كاليفورنيا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بإطلاق نار في مهرجان لعروض الأطعمة الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس.وقال ممثل المجلس البلدي ديون براكو إن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار ، لكنها أشارت إلى ضلوع عدد من المسلحين ، لذلك ما تزال تواصل بحثها​​​.ويتضمن المهرجان موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.// انتهى //07:27ت م0010