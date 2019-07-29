بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم حالة الترقب والتوتر التي تسود الساحة السياسية في ظل فشل كل المبادرات التي طرحت لمعالجة ذيول الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة قبرشمون بجبل لبنان في حين لم تفلح الاتصالات والمشاورات في الدفع باتجاه عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء.وأخبرت عن تثمين الرئاسة الفلسطينية في بيان اصدرته أمس مواقف المملكة العربية السعودية في كل ما تتبناه من دعم شامل للقضية الفلسطينية والقدس الشريف.وتحدثت عن مقتل تسعة مدنيين أمس في غارات جوية شنها الطيران التابع للنظام السوري على مناطق سكنية في مدينة اريحا التابعة لمحافظة حلب شمال غرب سوريا.واشارت صحف الإثنين الى إطلاق الشرطة السوادنية الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق عشرات المتظاهرين المطالبين باجراء تحقيق في عملية فض اعتصام المحتجين امام قيادة الجيش الشهر الفائت.وأوردت انتقاد الاتحاد الاوروبي توقيف الشرطة الروسية نحو 1400 معارض في موسكو خلال تظاهرة سلمية للمطالبة بانتخابات نزيهة على حد تعبيرهم.وتطرقت صحف لبنان الى إفتتاح أمس الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 28 ايلول/سبتمبر في افغانستان حيث أكد الرئيس أشرف غني المرشح لولاية ثانية الى انه سيتم اجراء مفاوضات مع طالبان.//انتهـى//08:49ت م0012