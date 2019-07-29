ثقافي / "كواليس الصورة" .. دورة تدريبية في جازان غدًا
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
جيزان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
ينظم مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان غدًا ، دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي بعنوان "كواليس الصورة" ، ضمن فعاليات مبادرة جُدر ، وذلك بمقر المركز بمدينة جيزان .
وتشمل الدورة التي تستمر يومين العديد من المحاور التدريبية عن أساسيات التصوير ، وشرح عن خصائص الكاميرا ، وعناصر تكوين الصورة وخصائص الإضاءة والعدسات ، والتصوير في ظروف متغيرة ،إلى جانب التخطيط والتنفيذ للصورة الاحترافية .
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