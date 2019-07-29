جيزان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسينظم مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان غدًا ، دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي بعنوان "كواليس الصورة" ، ضمن فعاليات مبادرة جُدر ، وذلك بمقر المركز بمدينة جيزان .وتشمل الدورة التي تستمر يومين العديد من المحاور التدريبية عن أساسيات التصوير ، وشرح عن خصائص الكاميرا ، وعناصر تكوين الصورة وخصائص الإضاءة والعدسات ، والتصوير في ظروف متغيرة ،إلى جانب التخطيط والتنفيذ للصورة الاحترافية .// انتهى //08:55ت م0013