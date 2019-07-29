إسلام آباد 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على دعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وأخبرت عن تقليص باكستان منح تأشيرات دخول أراضيها للمواطنين الأفغان وذلك بسبب تعرض سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل لمضايقات.واهتمت بتأييد الصين لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من التوسط في قضية كشمير المتنازع عليها بين باكستان وجارتها الهند.وأشارت إلى توجيه الرئيس الباكستاني عارف علوي الدعوة إلى نظيره العراقي برهم صالح للقيام بزيارة إلى باكستان خلال الفترة القادمة.وأخبرت كذلك عن توقيع باكستان وألمانيا اتفاقية تقدم الأخيرة بموجبها 22.4 مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة والصحة والتنمية الاقتصادية في باكستان.أفغانياً أخبرت عن عزم الحكومة الأفغانية على عقد محادثات مباشرة مع حركة طالبان ضمن الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.إقليمياً تطرقت إلى رفض الصين تصريحات أمريكية حول الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ.// انتهى //09:28ت م0015