القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي تنطق فعالياته غدًا بمشاركة 1500 شاب مصري ممثلين لمختلف الفئات، وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأشارت إلى نجاح مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي في السودان التي جرت في جوبا عاصمة جنوب السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بالموافقة على عدة توصيات منها الافراج عن معتقلي الحركة ووقف أحكام الإعدام بحق قادتها.ورصدت صحف الإثنين الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش اليمني في مديرية ماوية شمال شرق محافظة تعز، واستعادتها جبلي الشوق وذيب في مديرية ماوية.ونشرت استنكار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تتجاوز يوميًا مستويات جديدة في انتهاك حقوق الإنسان، مشيراً إلى عمليات الهدم الجماعي في حي واد الحمص ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى إعلان السلطات الأمنية في الجزائر حالة طوارئ قصوى بسبب انتشار الحرائق في مناطق عديدة.// انتهى09:32ت م0016