عمان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تفقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، لمستودعات (صوامع) الحبوب في منطقة الغباوي شرقي العاصمة عمان ، التي تم إنشاؤها بهدف تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وبخاصة المخزون الاستراتيجي من مادة القمح.ونشرت تحذيرات فلسطينية من مخطط لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدف لتهويد أحياء في القدس ، عبر إحاطتها بالمستوطنات لإحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمدد الأحياء العربية في القدس وتواصلها لإجبار المقدسيين على الرحيل.وفي ذات السياق ... اهتمت باستنكار الجامعة العربية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، في مجال في انتهاك حقوق الإنسان، بدءا من حق الحياة وليس انتهاء بحق التعليم والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية.وتابعت تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري إلى اليوم ، وذلك بموافقة الطرفين.// انتهى //11:04ت م0029