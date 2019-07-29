الباحة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بالباحة أمس, مهرجان "الثقافة والفنون مع الناس" بالتعاون مع أمانة المنطقة, وذلك بمنتزه الأمير حسام بن سعود بالقيم.وتخلل المهرجان الذي حضره أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, مرسم حر, واستوديوهات تصوير, ومعرض للفنون البصرية, وندوة ثقافية, بالإضافة إلى مسرحية بعنوان "جيل بعد جيل", وأوبريت وطنياً, وأمسية غنائية.ونوهت الجمعية أن هذا المهرجان يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية للعام الحالي.// انتهى //11:27ت م0033