المدينة المنورة 25 ذي القعدة 1440هـ الموافق 29 يوليو 2019م واستمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.عدسة "واس" رصدت أمس مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.// انتهى //11:30ت م0034