جيزان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبدأت مساء أمس فعاليات المعرض التشكيلي "صيف جازان الأول"، الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان في مقر الجمعية بمركز جازان الثقافي، وذلك بحضور مساعد وكيل جامعة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي.وتجول الحضور على أقسام المعرض الذي يتضمن 40 لوحة فنية بمشاركة 20 فنانًا وفنانة من التشكيليين بمنطقة جازان، إلى جانب ركنٍ للرسم الحي أمام الجمهور، وكذلك ركن متخصص للموهوبين من الأطفال.وأوضحت رئيسة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بفرع الجمعية حليمة هندي أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يأتي ضمن برامج الجمعية خلال صيف العام الحالي لتقديم الموهوبين والموهوبات من التشكيليين بمنطقة جازان، وتحفيزهم وتشجيعهم لتقديم أعمالهم الفنية، إلى جانب استكشاف المواهب الصغيرة من الأطفال عبر ركن الأطفال المتخصص، وكذلك تقديم تجربة الرسم الحي أمام الجمهور لزيادة الثقة لدى المشاركين والمشاركات.// انتهى //11:30ت م0035