الدوادمي 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي أمس، تنفيذ برامجها التدريبية الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أسبوعة الرابع والأخير، والمنفذة في 9 مراكز تدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.ويتضمن الأسبوع الرابع تنفيذ 20برنامجاً تدريبياً متميزاً ومتنوعاً منها دمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، القيادة التربوية، والتعليم التعاوني، والاستيعاب المفاهيمي في تدريس العوم الطبيعية، ومهارات الاتصال الفعال في الحوار، والتدريس المنظومي، بالإضافة إلى مشروع الجدارات الوظيفية الفاعلية الشخصية، والإبداع في الصف الدراسي، وبناء الاختبار الجيد وفق جدول المواصفات، وغيرها من البرامج المتنوعة.وتهدف تلك البرامج إلى إكساب شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية القدرات والمهارات المهنية لزيادة كفاءة النظام التعليمي وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:31ت م0036