مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للخِدْمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة, فرضية حريق وهمي في الدور الثاني بقسم الحضانة نتيجة التماس كهربائي, بمشاركة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة, وعدد من القطعات الصحية والأمنية الأخرى, وذلك انطلاقا من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والدفاع المدني للوقوف على الجاهزية لعموم الجهات المشاركة أثناء وقوع حوادث طارئة للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكيفية التصرف عند حدوث طارئ لا قدر الله .وعلى الفور تم إخلاء 21 حالة من قبل العاملين بالمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني التي باشرت إخماد الحريق وإنقاذ المحتجزين .وفِي نهاية الفرضية عُقِد اجتماع يضم جميع القطاعات المشاركة ومراجعة الفرضية والدروس المستفادة, بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري .من جانبه أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة نائب المشرف على أعمال الحج الدكتور محمد الشريف أن تنفيذ الفرضيات يهدف إلى تطبيق أعلى معايير السلامة العامة, والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين, وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى المشاركين من القطاعات ذات العلاقة, وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع, وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ لا سمح الله , مشيداً بتعاون الجهات الحكومية المشاركة لتعزيز قدرات العاملين في جميع القطاعات .‏ // انتهى //12:48ت م0058