مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واستفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة واطلع على استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك خلال جولته التفقدية للتأكد من جاهزية المراكز وسير الأعمال.وشملت الجولة زيارة مراكز الخدمات بعرفات، وجبل الرحمة، ومشعر مزدلفة، وساحات مسجد نمرة، ومشروع طريق المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله، ومناطق الطبخ العشوائي، وبرادات المياه، ومشروع تقاطع المعيصم مع السيل بطريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -، إضافةً إلى المشروع التجريبي لطلاء أسفلت ممرات المشاة بمنطقة الشعيبين بمشعر منى.وأوضح أمين العاصمة المقدسة، بأن جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية في جاهزية تامة لأداء خطة أعمال موسم الحج لهذا العام، لافتاً إلى أن الأمانة سخرت جميع الإمكانات اللازمة وحشدت كافة الطاقات البشرية والمادية للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة استعداداً لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.// انتهى //12:48ت م0059