جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي شنته مجموعة رجال مسلحين داهموا قرية في الجزء الشمالي من بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين.وقدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو إثر هذه المأساة، راجياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.وأعرب العثيمين عن دعمه لجهود حكومة بوركينا فاسو في محاربة الإرهاب، مجدداً التأكيد على موقف المنظمة الثابت ،الذي يدين بشدة كل أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالها ومظاهرها.// انتهى //12:49ت م0060