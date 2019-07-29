نيقوسيا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبدأ رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس ، اليوم ، أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه إلى قبرص تستغرق يومين.وذكرت الوكالة الأنباء القبرصية، أنه من المقرر أن يجتمع ميتسوتاكيس مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورؤساء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وممثلي المنظمات غير الحكومية لدى الطائفتين في قبرص.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية إن هذه الزيارة توجه رسالة واضحة إلى تركيا، وهي أن انتهاك الحقوق السيادية لجمهورية قبرص أمر غير مقبول، ووصفها بأنها "مهمة بشكل خاص، لأنها الزيارة الأولى لميتسوتاكيس وتتزامن مع الفترة الحاسمة التي يواجهها البلدان بسبب الاستفزازات التركية".وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة إجراء مشاورات حول جميع المسائل المهمة من أجل معرفة الطريقة التي يجب فيها وضع حد للمواقف الاستفزازية التركية، وكذلك ما يتعلق بإجراء المفاوضات الهادفة إلى ايجاد تسوية للمشكلة القبرصية.// انتهى //12:49ت م0061