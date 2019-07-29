مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسهيئت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز للسيارات الموجودة بمداخل مكة المكرمة، ومقرات الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، كما أنهت الأمانة أعمال تشغيل وصيانة المقرات ونظافة دورات المياه العامة بالمواقف، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.وأوضح مدير إدارة المرافق بالأمانة المهندس سعيد سمسم، أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات تبلغ خمسون ألف مركبة، مشيراً إلى الإنتهاء من تجهيز مواقع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج، والبالغ عددها خمسة عشر دائرة حكومية، إضافةً إلى تجهيز صالات إنتظار الحجيج ومجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف.وأضاف المهندس سعيد، أن إدارة المرافق بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالإشراف على مواقف حجز السيارات من خلال أحد العقود المبرمة للقيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة، التي تشمل جميع المواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة.// انتهى //12:52ت م0064