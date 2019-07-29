بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسشهد مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طرابلس شمال لبنان ، توتراً أمنيًا خلال الساعات الماضية ، بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون النار بشكل عشوائي بين الأحياء السكنية دون معرفة الأسباب.وقد شهد مخيم البداوي اليوم والأيام الثلاث الماضية إطلاق نار قرب المدرسة المهنية وعدة أحياء سكنية ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.من جهتها ، طالبت لجان الأحياء في مخيم البداوي من جميع الفصائل السياسية والعسكرية الفلسطينية ، العمل من أجل وضع حد لحالة الفلتان الأمني التي يشهدها المخيم ويسقط بسببها الضحايا ويثير حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي .// انتهى //12:52ت م0065