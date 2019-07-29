الباحة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساختتم تعليم المخواة أمس، فعاليات برنامج إجازتي 4 تحت شعار "صيفك سعيد ووقتك مفيد "، بعد أن نفذ أكثر من ٤٥٠ برنامجاً في مختلف المسارات (الترفيهية والتطوعية والسياحية والتدريبية)، استفاد منها أكثر من ١٣٠٠٠ متردد، و٢٢٠٠ زائر، فيما تجاوز عدد الأسر المشاركة في فعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي خلال فصل الصيف ٣٥٠ أسرة.وأوضح مدير تعليم المخواة علي الجالوق، أن برنامج إجازتي ٤ شهد العديد من المبادرات النوعية، وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال الإجازة الصيفية، مشيرًا إلى المسارات والاتجاهات التنموية الرئيسية للبرنامج التي جاءت بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية.وأشاد الجالوق، بدور العاملين في الأندية والجهات الإشرافية وحرصهم على تنويع البرامج بما يُعزز قيم الحياة ومهاراتها اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة للوطن، مفيداً أن المشاركة المجتمعية ساهمت في إنجاح برامج إجازتي من خلال إلحاق الأبناء بهذه البرامج مثمناً المشاركات التطوعية التي تجاوز عدد ساعاتها ٦٠٠ ساعة.وأضاف الجالوق، أن هذا التفاعل يأتي تمشياً مع مستهدفات الرؤية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى الوصول بأعداد المتطوعين إلى مليون متطوع، معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على دعمه لبرامج التعليم وأنشطته المختلفة.من جانبهما، أوضح ممثل أندية الحي للبنين علي الغامدي، وممثلة أندية الحي بقطاع البنات صالحة الغامدي، أن برنامج "إجازتي" وبرامج وأنشطة أندية الحي بصفة عامة، يعد من أهم المحاضن للطلاب والطالبات، مؤكدين بأن هذه البرامج تسهم وبشكل فاعل في إعداد النشء لمراحل الحياة المختلفة، وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم، ليكونوا اللَّبِنَاتِ الصالحةَ في تنمية الوطن، والحفاظ على مقدراته، ورفع اسمه عالياً.وأوضح التقرير الختامي للأندية بأعداد الفرق والفعاليات التطوعية المنفذة، والتي تجاوز عددها ٢٥ فعالية ساهم في تنفيذها ١٠ فرق نفذت برامج منوعة في المسارات التدريبية والتقنية، إضافة إلى برامج المسار التطوعي.// انتهى //12:58ت م0066