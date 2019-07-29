صلالة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسافتتحت اليوم فعاليات ومناشط وبرامج المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم الذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمحافظة ظفار خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس تحت شعار "الكشفية.. والتنمية المستدامة"بمشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية.وأكد مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي في كلمة له بهذه المناسبة أهمية المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم في تعزيز أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع على التجارب الكشفية في الدول المشاركة وتشجيع روح الحوار حول القضايا والتحديات التي تواجه الشباب ودورهم في التعامل معها، والتعرف على الأماكن البيئية المختلفة، وتنمية الوعي بأهمية المحافظة عليها وحمايتها.وانطلقت فعاليات اليوم الأول الذي تضمنت مجموعة من الانشطة والفعاليات التي نفذت داحل المخيم وخارجه بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية وتم خلالها تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات حيث خرجت مجموعة التقدم لتنفيذ برنامج السياحة الكشفية تحت شعار "اكتشف عمان" زار خلالها المشاركون عين أثوم وعين آرزات ومركز أرض اللبان بمنطقة البليد الأثرية، فيما خرجت مجموعة الإبداع لتنفيذ برنامج الخدمة العامة حيث قام مجموعة من الكشافة وبالتعاون مع حماية المستهلك بتنفيذ حملة لتفتيش على المنتجات الغذائية والاستهلاكية بمركز اللولو هايبر ماركت بصلالة، كما تم تنفيذ حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع بلدية مرباط.// انتهى //12:59ت م0067