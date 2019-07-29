القطيف 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واسيدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بعد غد، المهرجان الأول لانطلاق موسم صيد الربيان بالمنطقة تحت عنوان "ربيان الشرقية" ، بحضور مديري عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، وذلك بالواجهة البحرية لكورنيش محافظة القطيف.وأوضح مدير عام الفرع المهندس عامر بن علي المطيري، أن هذا المهرجان يهدف الى إبراز الدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة على عاتقها للمحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية المختلفة لهذه الأرض المباركة من أجل هذا الجيل وللمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة وذلك عن طريق حظر صيد الربيان لإعطائه فرصة للتكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر ، إضافة إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي.وأكد المهندس المطيري على أن الصيد في موسم الحظر يعد مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد ، عادا المهرجان الأول من نوعه على مستوى المملكة، مقدما شكره للقائمين والداعمين لهذا المهرجان من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة.// انتهى //14:11ت م0092