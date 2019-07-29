مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440هـ الموافق 29 يوليو 2019م واسأطلقت إدارة الممرات في المسجد الحرام مبادرة (الممرات في استقبال ضيوف الرحمن) وذلك ضمن حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في موسمها السابع والتي تتضمن استقبال ضيوف الرحمن في ممرات المسجد الحرام بالهدايا .وأوضح مدير إدارة الممرات بالمسجد الحرام ناصر بن محمد حمزي أن إدارة الممرات أعدت (10) برامج ومبادرات لحجاج بيت الله الحرام ستنفذ خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.ويأتي ذلك في طور الجهود المبذولة لتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.// انتهى //14:17ت م0095