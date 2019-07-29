أبوعريش26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واسبدأت اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه مكتب تعليم محافظة أبوعريش تحت عنوان" القيادة التربوية وفق رؤية 2030" بمقر الثانوية الرابعة للبنات بالمحافظة، وذلك ضمن برامج التدريب الصيفي لعام 1440هـ.ويهدف البرنامج الذي تقدمه رئيسة قسم القيادة المدرسية بتعليم جازان فدوى عقيل على مدى خمسة أيام ،إلى تطوير مهارات المتدربات قياديا بما يخدم العملية التعليمة و تنمية وتطوير مهارات ممارسي القيادة المدرسية والمتدربات لتواكب متطلبات العمل في الميدان التربوي والتعليمي.//انتهى//14:17ت م0096