الباحة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم ، الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ، بحضور مساعديه لشؤون البنين والبنات وأعضاء اللجنة المكلفة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة, وعبر الدائرة المغلقة.وجرى خلال الاجتماع بحث آخر ما توصلت إليه اللجان العاملة من أعمال في سبيل تهيئة المناخ المناسب لبدء العام الجديد.واستعرض مشرف أمانة التعليم بالمنطقة صالح مبارك الغامدي ما خلصت إليه اللجنة خلال الاجتماعات السابقة من توصيات ، مشيراً إلى أبرز الموضوعات المطروحة أمام اللجنة في جلسته الحالية.إثر ذلك عرض أعضاء اللجنة تواليا ما جرى إنجازه من قبل الإدارات المعنية من مهام ، وخطط الاستعداد وتابع مؤشرات الأداء لمجالات الاستعداد ومنها الكادر التدريسي والإداري والمبنى المدرسي وجاهزية مرافقة ، ووصول المقررات للمدارس إلى جانب التجهيزات المدرسية وما تحتاجه المدرسة من أثاث وتجهيزات وتجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المناسبة ، بالإضافة إلى بحث احتياجات الكادر التعليمي والإداري لبرامج التدريب المتخصصة والمهنية التي تساعد على أداء العملية التعليمة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد وفقا للخطة العامة للإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة على الوجه الأكمل.من جهته شدد المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني على جميع اللجان العاملة بأهمية مواصلة العمل الجاد والدائب والانتهاء من جميع المهام والأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد بوقت كاف وتحري الدقة الكاملة في إدخال البيانات في برنامج (جاهز) مدعمة بشواهد الأداء وفقًا للدليل الإرشادي ، مؤكدًا أهمية تحقيق مؤشرات الأداء لما لها من دور هام في تشخيص الواقع وتوثيق العمل بمنهجية واضحة وبلغة رقمية تحمل المصداقية والوضوح وكذلك التواصل الإيجابي مع منسقين اللجان العاملة لتحقيق التكاملية في العمل ومن ثم ورصد جميع العوائق والصعوبات التي قد تواجه سير العمل ورفع التقارير اللازمة في حينها للإدارة العامة بصورة دائمة.// انتهى //14:19ت م0097