عرعر 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساختتمت الأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية أمس مشاركتها التطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام للقادمين من دولة العراق الشقيقة في مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بعد انتهاء استقبال الدفعة الأخيرة .وأوضح عميد شؤون الطلاب ممثل الجامعة في لجنة الحج والمشرف العام على مشاركة الجامعة بمنفذ جديدة عرعر الدكتور محمد بن صلال الضلعان أن الخدمات التي يقدمها 233 طالبًا وطالبة من نادي الجوالة ونادي السلامة المرورية والنادي التطوعي والناديالصحي واستمرت لما يقارب 15 يومًا ، تنوعت ما بين توزيع الوجبات والخدمات التي تقدمها الجامعة وجمعية هدية حاج، متمثلة في تقديم الهدايا والضيافة وتوزيع ماء زمزم، والمظلات الشمسية، ومساعدة كبار السن وإسعاف الحالات المرضية ونقلها لتلقي العلاج، وإجراء فحص للعلامات الحيوية كقياس السكر والضغط.// انتهى //14:24ت م0099