وادي الدواسر 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسالتقى مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر ، الدكتور أحمد بن خضران العُمري، في بيت الطالب اليوم , بأفراد كشافة الإدارة المُرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .وبارك العُمري في بداية اللقاء للمشاركين أن اصطفاهم الله له واختارهم لهذه الخدمة الجليلة ، بانضمامهم لمعسكرات الخدمة العامة التي تسخر جميع الامكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – التي تؤكد على بذل كل الجهود وتقديم أرقى الخدمات وافضلها لضيوف الرحمن ، منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ولتحقيق ماجاء في رؤية المملكة 2030 التي أكدت في ذلك الجانب على عكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.وأشار مدير التعليم الى الدور الكبير الذي يقدمه أفراد الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية العمل التطوعي في التكاتف والتكامل الاجتماعي وغرس القيم النبيلة وزيادة الإخاء والتقارب بين المجتمعات، إضافة إلى دوره في تنمية القدرات الذهنية وتأصيل المبادئ الإنسانية.وأشاد العُمري بالدور الذي تضطلع به جمعية الكشافة في خدمة الحجاج والمجتمع بتوجيه ومتابعة من معالي وزير التعليم رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، داعياً المشاركين إلى القيام بالدور الموكل إليهم والاعتزاز به .// انتهى //14:26ت م0100